В этом блюде для любителей тыквы прекрасно всё — простота приготовления, вкус и польза. Тот случай, когда не нужно изобретать велосипед и придумывать что-то лишнее, всё уже придумала природа 🙂 Итак, встречайте — тыква с яблоками запеченная в духовке кусочками.

Ингредиенты:

250-300 грамм тыквы;

2 средних яблока;

любимый подсластитель — это может быть мёд, любой сахар или сироп.







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Тыква с яблоками, запеченная в духовке кусочками, как приготовить:

1. Тыкву очистите от кожуры и семян и произвольно нарежьте. Я предпочитаю нарезать небольшими кубиками, чтобы тыква быстрей пропеклась.

2. Яблоки также очищаем от семян. Кожуру можно оставить или срезать — как Вам больше нравится. Нарезаем ломтиками любой формы.

3. Теперь смешайте кусочки яблок и тыквы, добавьте любимый подсластитель. У меня — 2 десертных ложки меда.

Если любите корицу, можно добавить 0,5 — 1 чайную ложку для вкуса и аромата.

4. Запекайте получившийся микс в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут. Этого будет достаточно, чтобы тыква и яблоки стали мягкими. Если Вы их резали крупно, можно увеличить время запекания на 10-15 минут.

Вот и всё! Наша тыква с яблоками запеченная в духовке готова. Слегка остудите и подавайте.

Приятного аппетита!